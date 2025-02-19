Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом 19 февраля заявил президент РФ Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург.

Shatokhina Natalia/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Мы никому ничего не навязываем. Мы готовы, уже 100 раз об этом сказал. Хотят — пожалуйста, пусть ведут переговоры. И мы будем готовы вернуться за стол переговоров», — отметил он.

Президент напомнил, что Европа сама прекратила контакты с Россией, а киевский режим вышел из переговорного процесса в Стамбуле и законодательно запретил переговоры с РФ.

Как передавало ИА Регнум, Путин также подчеркнул, что Россия уделяет первостепенное внимание урегулированию конфликта на Украине. Но этот и ряд других острых вопросов не получится решить без повышения уровня доверия.

В январе Путин очередной раз завил о готовности к переговорам для завершения украинского кризиса. При этом президент подчеркнул, что диалог должен привести к долгосрочному миру, а не к короткому перемирию.