Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могли самостоятельно организовать атаку на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Совершенно точно и с полным основанием я могу сказать, что самостоятельно украинские вооружённые силы этого сделать не в состоянии. У них нет соответствующих космических спутниковых группировок», — отметил он в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что необходимые для подобных атак данные космической разведки ВСУ получают от Запада.

По словам Путина, удар по КТК повлияет на мировые энергорынки и станет причиной высоких цены на энергоносители. Он подчеркнул, что Россия получает только «пять копеек» с транзита по трубопроводу, так как перегоняемая по нему нефть принадлежит европейским и американским организациям.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля дроны со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по насосно-перекачивающей станции «Кропоткинская». В результате произошло снижение прокачки нефти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Вице-премьер РФ Александр Новак предположил, что подобным образом киевский режим отреагировал на российско-американские переговоры. Он добавил, что на ремонт объекта потребуется немало времени, так как на нём использовалось энергооборудование и западных стран — газотурбинная установка компании Siemens. Путин предложил западным партнерам самим поставить необходимое для работы КТК оборудование.