Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему час назад доложили о пересечении российскими военными границы с Украиной в Курской области.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — заявил он в ходе посещения научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

Глава государства уточнил, что ему доложили об этом час назад, и добавил, что армия России наступает по всей линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что украинская армия за сутки лишилась в приграничных районах Курской области свыше 510 бойцов и танка. ВСУ также за эт время потеряли четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета и множество другой техники.

Ранее в этот же день военные российской группировки войск «Север» рассказали, что в ходе освобождения курского села Свердликово много бойцов украинских формирований попали к ним в плен. Отмечалось, что населённый пункт был освобожден стремительно.