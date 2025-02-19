Москва, 19 февраля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Работа военкоров, снимающих репортажи в зоне проведения спецоперации, является героической. Об этом 19 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости

«Военные корреспонденты, ваши коллеги, люди чрезвычайно мужественные, прямо скажем, героически выполняют свою миссию, исполняют свой долг и гражданский, и профессиональный», — отметил российский лидер в беседе с журналистами в Санкт-Петербурге.

Ранее 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, готовивших телерепортаж. В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов, которого направили на лечение в Москву . Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ на съёмочную группу Первого канала. Она отметила, что все виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание.

РФ потребовала отреагировать на теракт, совершенный против журналистов, от ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН, а также от других наднациональных правозащитных структур. По словам Захаровой, замалчивание преступлений ВСУ со стороны международных чиновников означает их покрывательство и поощрение.