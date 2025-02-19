Путин назвал героической работу военкоров в зоне СВО
Москва, 19 февраля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Работа военкоров, снимающих репортажи в зоне проведения спецоперации, является героической. Об этом 19 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.
«Военные корреспонденты, ваши коллеги, люди чрезвычайно мужественные, прямо скажем, героически выполняют свою миссию, исполняют свой долг и гражданский, и профессиональный», — отметил российский лидер в беседе с журналистами в Санкт-Петербурге.
Ранее 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, готовивших телерепортаж. В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов, которого направили на лечение в Москву . Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.
В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить атаку ВСУ на съёмочную группу Первого канала. Она отметила, что все виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание.
РФ потребовала отреагировать на теракт, совершенный против журналистов, от ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН, а также от других наднациональных правозащитных структур. По словам Захаровой, замалчивание преступлений ВСУ со стороны международных чиновников означает их покрывательство и поощрение.