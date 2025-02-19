Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 19 февраля, что с удовольствием встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«У нас есть желание провести такую встречу. Я бы хотел эту встречу провести», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что встреча должна быть подготовлена, чтобы был результат. Он также заявил, что сейчас не готов сказать, когда состоится встреча с американским коллегой.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор на тему двусторонних отношений. Также обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что конфликт на Украине можно урегулировать путем переговоров.

В Эр-Рияде 18 февраля состоились российско-американские переговоры, в ходе которых представители двух стран обсудили восстановление отношений.