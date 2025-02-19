Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон исходит из того, что переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут с участием и Москвы, и Киева. Об этом 19 февраля заявил журналистам российский лидер Владимир Путин.

Global Look Press

«Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединённые Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает», — рассказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне переговоров РФ и США отменил свой визит в Саудовскую Аравию. Он также заявил, что украинская сторона не согласится на требования России и США, если Москва и Вашингтон будут выдвигать ей ультиматум.

Трамп 18 февраля заявил, что разочарован недовольством Киева из-за прошедших в Эр-Рияде переговоров. Он подчеркнул, что у киевского режима было три года для переговоров с Россией, однако этого так и не произошло.

Путин 20 января отмечал, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. Глава государства добавил, что также нужно устранить первопричины, которые привели к кризису.