Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Страны Европы сами виноваты в том, что их отношения с США на сегодняшний день осложнились. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.

Jens Kalaene/Global Look Press

Глава государства подчеркнул, что РФ не вмешивается в отношения между США и их союзниками в Европе и не спекулирует на эту тему.

«Но, если говорить об этих союзниках, они сами виноваты в том, что сейчас происходит», — заявил он во время посещения научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил, что президента США Дональда Трампа после его первого президентского срока обвинили в своей стране в якобы связях с РФ, что потом никак не подтвердилось, а во время недавней американской выборной кампании лидеры стран Европы прямо и иногда грубо вмешивались в этот процесс, чего никогда не позволяла себе Россия.

«Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель сравнил ситуацию в отношениях США с Евросоюзом с «несогласованным разводом». По его словам, Трампу не нравится политическая и социальная модель европейского сообщества.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что основные угрозы для Европы исходят не от России и Китая, а кроются внутри неё самой. Примером этого он назвал отмену выборов в Румынии, не исключив возможность повторения подобных событий в Германии.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 15 февраля прокомментировал выступление Вэнса на Мюнхенской конференции. Он отметил, что Европа на сегодня стала слабым и почти никому не нужным регионом, время которого ушло необратимо.