Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Президента США Дональда Трампа затаскали по судам из-за якобы вмешательства России в американские выборы, но ничего не подтвердилось. Об этом 19 февраля заявил журналистам российский лидер Владимир Путин.

Global Look Press

Он отметил, что Трампа во время его первого президентского срока обвиняли в наличии каких-то особых отношений с Россией, и что Москва якобы вмешивается в выборы.

«Создали команду, по судам его затаскали, создали даже специальную комиссию в Конгрессе, но ничего не подтвердилось и не могло подтвердиться, потому что этого никогда не было», — указал Путин.

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