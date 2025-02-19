Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Работа диппредставительств России и США будет возобновляться. Об этом 19 февраля заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Global Look Press

«Первое, о чем бы хотел сказать, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств», — заявил Путин.

Он отметил, что выдворение дипломатов России и США не ведет ни к чему хорошему.

«У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства», — отметил глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948614" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин о российско американских переговорах в Эр Рияде

Президент положительно оценил состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США. Обсуждались вопрос восстановления российско-американских отношений и тема урегулирования ситуации на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 февраля заявил, что пока отношения двух стран находятся в плачевном состоинии и на переговорах был сделан первый шаг к их восстановлению. Он отметил, что теперь дипломаты начнут проводить «реанимационные мероприятия». Работа будет идти в свете договоренности, которой достигли глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио на переговорах заявил, что расхождения в интересах стран не должны приводить к сваливанию в конфронтацию. Его слова привел Лавров. Российский дипломат добавил, что хотя национальные интересы РФ и США никогда не совпадут полностью. Нужно извлекать максимум взаимной выгоды там, где они совпадают.