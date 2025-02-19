Черкесск, 19 февраля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Двое туристов обнаружены погибшими после схода лавины в Карачаево-Черкесии. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба МЧС.

Global Look Press

«В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов. Из-под лавины их достал спасшийся альпинист», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В МЧС предупредили, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность.

Как ранее передавало ИА Регнум, трёх туристов накрыло лавиной в Карачаево-Черкесии, одному из пострадавших удалось выбраться. Инцидент произошёл в окрестностях балки Орлёнок. В поисках участвовали 10 специалистов и три единицы техники.

Ранее в этот же день в ущелье Танадон Северной Осетии двое туристов пропали после схода лавины. Последняя лавина в этом районе сходила в конце 1980-х годов.