Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Россия уделяет первостепенное внимание разрешению ситуации на Украине. Об этом 19 февраля заявил президент страны Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Самое главное здесь в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование — то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно», — сказал глава государства в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что именно для повышения доверия делегации России и США встретились в Эр-Рияде.

Путин также заявил, что Россия готова возобновить переговоры по урегулированию украинского кризиса. Президент напомнил, что Киев сам запретил себе участвовать в обсуждениях с российской стороной. Отказались от контактов с Россией и западные страны, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин повторил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается другая сторона. При этом российский лидер подчеркнул готовность разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В январе Путин вновь заявил о готовности вести переговоры по завершению украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что обсуждения должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию.