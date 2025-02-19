Москва, 19 февраля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Россия и Соединенные Штаты Америки продолжают работу по вопросам экономики, космосу, энергетическим рынкам и другим направлениям. Об этом 19 февраля заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«В целом, несмотря на все проблемы предыдущих трех лет, у нас продолжается работа в космосе. И на МКС работают как американские астронавты, так и российские космонавты. Работа продолжается, и перспективы есть хорошие», — заключил Путин, рассказывая об итогах переговоров в Эр-Рияде.

Российский лидер также отметил, что страны возобновили сотрудничество по геополитическим вопросам.

«Мы, на мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы [улучшить сотрудничество] по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, имея в виду [ситуацию] в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и Соединенные Штаты, и Российская Федерация», — отметил президент.

При этом он подчеркнул, что Россия уделяет первостепенное внимание разрешению ситуации на Украине.

Лидер государства также отметил, что будет возобновлена работа диппредставительств России и США. Он подчеркнул, что выдворение дипломатов России и США не ведет ни к чему хорошему.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры РФ и США в Эр-Рияде. Глава МИД Сергей Лавров, представлявший РФ на переговорах вместе с помощником президента Юрием Ушаковым, отметил, что разговор с представителями США был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга. Делегации договорились, что процесс урегулирования конфликта на Украине будет запущен в ближайшее время, добавил Лавров.

Путин заявил, что высоко оценивает итоги прошедших переговоров российской и американской делегаций. Такого же мнения придерживается президент США Дональд Трамп. Он охарактеризовал их как «очень хорошие».

19 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры, прошедшие между российской и американской делегациями в Эр-Рияде, стали началом восстановления диалога двух стран. Она также уточнила, что этот контакт стал и началом решения созданных предыдущей американской администрацией проблем.