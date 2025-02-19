Петропавловск-Камчатский, 19 февраля, 2025, 17:27 — ИА Регнум. На Камчатке сотрудник ДПС остановил выехавшую на проезжую часть собачью упряжку. Видео с правоохранителями очевидцы поделились в соцсетях.

Кадр из видео

На кадрах упряжка с 12 хаски буквально вылетела на дорогу из деревьев. Полицейский с жезлом остановил её и указал погонщику, в каком направлении следовать дальше.

Изначально человек, управляющий животными, намеревался продолжить путь по асфальту. Но после объяснений правоохранителя, направил собак влево, и упряжка отправилась дальше по снежному покрову.

Причиной появления упряжки на дороге региона оказался проходящий там фестиваль по ездовому спорту, в рамках которого соревнуются погонщики. Из-за этого на некоторых дорогах выставили посты ДПС для контроля за нестандартным движением.

В августе прошлого года ИА Регнум писало, что сотрудники полиции прогнали медведя звуком сирены патрульного автомобиля в вахтовом посёлке в Циолковском в Амурской области. При этом после первого звукового сигнала медведь, рывшийся в помойке, спрятался за забором, но снова выглянул после умолкания сирены. После повторного включения он все же убежал в лес.