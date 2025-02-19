Москва, 19 февраля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о результатах переговоров, прошедших в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, глава государства высоко оценил их итоги. Об этом стало известно 19 февраля.

МИД РФ/РИА Новости

Он также отметил, что высоко оценивает итоги прошедших переговоров российской и американской делегаций.

«Мне доложили, я оцениваю высоко, результат есть», — сообщил глава государства журналистам в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры РФ и США в Эр-Рияде. От российской стороны на них присутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США в переговорах приняли участие госсекретарь Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

19 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры, прошедшие между российской и американской делегациями в Эр-Рияде, стали началом восстановления диалога двух стран. Она также уточнила, что этот контакт стал и началом решения созданных предыдущей американской администрацией проблем.