Москва, 19 февраля, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп понимает позицию России по НАТО, он первым из западных лидеров публично назвал линию по втягиванию Украины в альянс одной из первопричин кризиса. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Global Look Press

Он отметил, что Трамп стал первым из западных лидеров, кто публично назвал одной из первопричин украинского кризиса «нахрапистую линию» предыдущей американской администрации по втягиванию Украины в НАТО.

«Такого никто из западных лидеров никогда не произносил, а он несколько раз эту мысль провёл. Это уже сигнал, что он понимает нашу позицию, когда президент [РФ Владимир] Путин в телефонном разговоре с ним ещё раз акцентировал, что нам важно не перемирие, которое позволит довооружить Украину в очередной раз и опять натравить её на нашу страну, а долгосрочный устойчивый мир, опирающийся на устранение первопричин конфликта», — отметил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США считают нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших ее в 2014 году и позднее, как и вступление страны в НАТО по итогам мирных переговоров. Его заявления на следующий день поддержал президент США Дональд Трамп.

Газета Financial Times также опубликовала статью, где привела мнение представителей Киева, разочарованных словами Хегсета. Украинские чиновники заявили, что теперь будут работать с Европой над созданием альтернативных договоренностей о гарантиях безопасности.

Лавров 18 февраля заявил, что Россия в ходе переговоров в Эр-Рияде договорилась с США о том, что втягивание Украины в НАТО стало крупнейшей ошибкой администрации предыдущего американского президента Джо Байдена.

В июне 2024 года Путин отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной является официальный отказ страны от планов вступления в Североатлантический альянс. Также российский лидер уточнял, что Москва готова к началу мирных переговоров, но целью такого диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие или заморозка конфликта.