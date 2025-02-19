Москва, 19 февраля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Компании Volkswagen, Samsung, Volvo, которые покинули Россию после начала спецоперации, не смогут вернуться на прежних условиях, потому что все их производства заняли другие собственники. Об этом 19 февраля написал Telegram-канал Mash со ссылкой на региональных чиновников.

Global Look Press

В правительствах сразу нескольких российских субъектов, где находились крупнейшие производства ушедших из России компаний, рассказали, что все заводы продали без возможности обратного выкупа.

Mash назвал самым ярким пример с Калужской областью. Там у предприятий Volkswagen, Samsung, Volvo, Mitsubishi было выгодное географическое положение, поэтому производства быстро купили российские бизнесмены и предприниматели из дружественных стран.

«Volkswagen так же, как и Mitsubishi, производит китайский HAVAL. В прошлом году выпустили около тысячи автомобилей, в 2025-м запланировано примерно 150 тыс. Завод Samsung тоже обзавелся новым владельцем — VVP Group. Теперь там делают электронику для магазинов «М-Видео» и «Эльдорадо», — уточнили в материале.

По словам источников Telegram-канала, единственным вариантом для компаний, которые хотят вернуться в Россию, будет строительство новых заводов, причем без прежних льгот.

Ранее, 17 февраля, было опубликовано исследование Kokoc Group, в котором прогнозируется скорое возвращение в РФ порядка 350 иностранных компаний. Отмечается, что им придется столкнуться с рядом сложностей.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что зарубежные компании, покинувшие Россию, столкнулись с серьезными финансовыми потерями. Он добавил, что российские предприятия эффективно воспользовались ситуацией, замещают импортную продукцию и развивают свое производство.

Разговоры о возвращении западных брендов в Россию связывают с возобновившимся диалогом между Россией и США и переговорами делегаций двух стран, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде. На встрече генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил американской стороне, что общая сумма потерь компаний Соединенных Штатов Америки от ухода из России составила 300 млрд долларов.

Он также говорил о том, что американским компаниям будет сложно вернуться в Россию, потому что многие ниши уже заняты. При этом он подчеркнул, что многие фирмы могут вернуться уже в этом году.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также заявляла, что западные компании, полностью ушедшие из России, столкнутся со сложностями при возвращении в страну из-за занятых мест в торговых центрах и производственных помещениях. Она подчеркнула, что проще всего вернуться будет тем, у кого не было в России своего производства.