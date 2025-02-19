Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге научно-производственное предприятие «Радар ммс», которое занимается производством беспилотных авиационных систем.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Главу государства в ходе посещения предприятия сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и помощник президента РФ Алексей Дюмин.

НПП «Радар ммс» является один из лидеров в России в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, а также точного приборостроения и программного обеспечения.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января Путин посетил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», где ему показали процесс сборки и испытаний выпускаемых изделий. Президент РФ также осмотрел производственные участки.

Глава государства 5 декабря 2024 года в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отметил, что решения в сфере беспилотного транспорта будет сложно осуществить без поддержки правительства РФ. Президент добавил, что власти располагают всеми возможностями для обеспечения технологического лидерства России в этом направлении.