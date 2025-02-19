Варшава, 19 февраля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Неизвестные закидали яйцами и облили краской штаб-квартиру генерального консульства Украины во Вроцлаве. Об этом 19 февраля заявил телеканал TVN24.

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Отмечается, что сотрудники полиции услышали шум у генконсульства и решили проверить.

«Когда полицейские подошли к зданию, то обнаружили, что его чем-то облили. На фасаде были остатки яиц и красное вещество. Ведется расследование, чтобы установить лицо, ответственное за это деяние. Мы ждем, что владелец подаст заявление», — заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

Телеканал также сообщил, что штаб-квартиру в настоящее время уже отмыли.

Как передавало ИА Регнум, 12 января глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что у населения накопилась усталость от украинцев. Он отметил, что полякам не нравится видеть молодых украинских мужчин за рулём новейших автомобилей или проживающих в пятизвёздочных отелях.

17 февраля польская Gazeta Wyborcza сообщила, что украинцы в Польше взяли под свой контроль значительную часть наркобизнеса, занимаются вымогательством, совершают налёты на пункты обмена валюты. Авторы статьи утверждают, что с Украины также идёт большой поток оружия и секс-работниц.