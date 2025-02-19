Париж, 19 февраля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет войны, чтобы подтвердить свои притязания на третий срок в качестве главы государства. Об этом 19 февраля заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Global Look Press

«Он отрезал нас от развития, от мира, от диалога и процветания. А затем предложил политическим партиям обсудить это. Конечно, он хочет вести войну. На то есть много причин, особенно для оправдания третьего срока в хаосе», — написал Филиппо в соцсети X.

Он сравнил Макрона с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который уже почти год как нелегитимен.

Филиппо отметил, что политические партии, которые согласятся принять участие во встрече с Макроном, станут участниками «этого безумия и этого сверхзловещего, опасного сценария».

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля Филиппо заявил, что Макрон готовит государственный переворот во Франции. Так он прокомментировал статью газеты France Info о том, что назначение Ричарда Феррана на пост главы Конституционного совета страны даст Макрону возможность выдвинуться на третий президентский срок в случае отмены соответствующего законодательного запрета.

Филиппо подчеркнул, что Ферран намерен отменить запрет на третий срок на посту президента Франции, о чём тот уже неоднократно заявлял.

4 декабря 2024 года Макрон заявил, что не уйдёт добровольно с занимаемого им поста, пока не истечёт срок полномочий. Он также назвал призывы к его отставке «политической фикцией», добавив, что гордится доверием граждан и уверен в своей полезности стране.