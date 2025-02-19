Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 февраля возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку на Васильевском острове.

Замир Усманов/ТАСС

Глава государства почтил память Собчака в 25-ю годовщину его смерти. Цветы к памятнику также возложила вдова Собчака Людмила Нарусова.

Путин работал в команде Собчака с 1990 года. В то время подполковник первого главного управления КГБ СССР Владимир Путин занимал должность помощника ректора Ленинградского государственного университета.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948601" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака

Собчак с 1990 года работал в Ленсовете. В июне 1991 года он был избран мэром Ленинграда. При нем городу было возвращено историческое название Санкт-Петербург. На посту мэра Санкт-Петербурга он находился с 1991 по 1996 год.

Собчак умер 19 февраля 2000 года в Светлогорске Калининградской области от острой сердечной недостаточности. В июне 2006 года на Васильевском острове был открыт памятник первому мэру Санкт-Петербурга.