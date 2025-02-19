Нижний Новгород, 19 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Беременным нижегородским студенткам начнут начислять единоразовые выплаты в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщается 19 февраля на сайте правительства региона.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По информации министерства социальной политики региона, беременные студентки, обучающиеся в российских учреждениях среднего профессионального и высшего образования, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательными условиями для получения выплат являются прописка или временная регистрация на территории региона, обучение в образовательной организации по очной форме, срок беременности в 12 недель и более, а также дата постановки на учет по беременности в нижегородском медучреждении не ранее 1 января 2025 года. Также подчеркивается, что право получения выплаты сохраняется вплоть до дня рождения ребенка.

Заявление на получение денежных средств можно подать с 19 февраля в управлении социальной защиты населения по месту жительства или по месту нахождения образовательной организации. Кабмин региона обещает, что в ближайшее время такая возможность появиться и на портале «Госуслуги».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 23 декабря, губернатор региона Глеб Никитин заявил, что жителям Нижегородской области будут выплачивать дополнительные средства на детей помимо материнского капитала — так называемую «зарплату» для родителей. Общая сумма выплат за каждого ребенка, рождённого с 1 июля 2025 года, составит 1 млн рублей. Деньги будут выплачивать в виде зарплаты родителя и (или) сертификата. Также он подчеркнул, что сумма на третьего и последующего детей будет полностью состоять из средств областного бюджета.

Губернатор отметил, что данная возможность будет предоставлена всем семьям независимо от уровня их дохода. Если нижегородцы выберут всю сумму сразу в виде сертификата, то смогут использовать деньги на определённые нужды, и круг этих возможностей будет шире, чем у федерального маткапитала.