Тольятти, Самарская область, 19 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. В Роспатент поступили заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva. Это следует из электронной базы федерального органа.

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Дата подачи заявок — 17 февраля. Данные заявителя не опубликованы. При этом адрес для переписки указан в Тольятти Самарской области. Согласно открытым данным, там находится научно-технический центр компании «АвтоВаз».

По классификации товаров и услуг, под новыми товарными знаками планируется производить автомобили, запчасти, аксессуары и игрушки. В «АвтоВаз» пока не сообщали о планах выпускать продукцию под этими брэндами.

Как передавало ИА Регнум, глава компании «АвтоВаз» Максим Соколов 15 февраля рассказал, что предприятие планирует в 2027 году запустить производство минивэнов. На это проект выделят более 20 млрд рублей.

28 января президенту РФ Владимиру Путину во время его поездки в Тольятти показали предсерийный автомобиль «Лада Искра». Промышленное производство этой модели планируют начать в апреле.