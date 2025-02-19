Москва, 19 февраля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Нижегородский район имеет богатую историю, часть которой — принадлежность территории к «ржавому поясу» Москвы. За последнее время этот район претерпел кардинальные изменения: на бывших промышленных зонах стали появляться новые жилые комплексы, развлекательные и социальные объекты. А близкое расположение к Садовому кольцу и модифицирование промзон формируют новый облик территорий.

Визуализация пресс-службы группы «Аквилон Москва» Проект «Аквилон BESIDE 2.0»

Важной составляющей округа остается крупнейший транспортно-пересадочный узел России «Нижегородская», который объединяет станции метро, МЦК, БКЛ, железнодорожные платформы, а также остановки наземного транспорта.

Бывшие заводы района превращаются в офисные пространства, что обеспечивает жителям более комфортные условия для комбинации важных сфер жизни: работы и дома. Крупные парки, в том числе Измайловский и Кусковский, объекты социальной инфраструктуры, торгово-развлекательный центр «Город» становятся центрами досуга не только для жителей района, но и остальных горожан.

При этом девелоперы, которые возводят жилые и другие объекты в Нижегородском районе, работают в том числе и над его инфраструктурой. В частности, группа «Аквилон», которая строит на Рязанском проспекте проект «Аквилон BESIDE 2.0», также заявила о планах построить муниципальную школу на 825 мест рядом со своим жилым комплексом.

«Трансформируя сферу недвижимости, мы стараемся улучшить качество жизни собственников: в рамках комплекса возводим муниципальную школу, создаем торговую галерею, организуем спортивные и досуговые пространства для детей, строим амфитеатр и прочее. Это позволяет нашим резидентам жить ближе к важному», — отметил руководитель направления развития продаж группы «Аквилон Москва» Михаил Рогатых.

Также в районе в рамках программы КРТ проходит реорганизация 61 тыс. кв. м территории «Серп и молот». Планируется реорганизация 412 250 кв. м территории Карачарово и участков, прилегающих к Рязанскому проспекту. Аналогичным путем развивались и другие территории столицы. Так, центр современного искусства «Винзавод» и культурно-деловой комплекс «Большевик», благоустроенные промзоны «ЗИЛ» и «Серп и молот» — в прошлом земли промышленного назначения, а сегодня это локации с современными домами, уютными кафе, парками и музейными пространствами.