Киев, 19 февраля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный не стал прямо отвечать на вопрос о своем участии в будущих выборах президента. Об этом его спросили 19 февраля на мероприятии издания «Новое время», где он выступал по видеосвязи.

Global Look Press

Украинский дипломат назвал этот вопрос «неуместным».

«Наступят соответствующие условия, и тогда я как человек, который работает на государственной должности, смогу отвечать на такие вопросы», — передает слова Залужного украинское издание «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум, срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. При этом он отказался признавать, что испытывает жажду власти.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский нелегитимен. В украинской конституции нет указаний о продлении полномочий президента, даже в условиях военного положения, отмечал он. На Украине есть только один легитимный орган власти — Верховная рада, полномочия которой в условиях военного положения могут быть продлены без выборов. При этом Путин добавил, что если первое лицо государства нелегитимно, то и все остальные органы теряют свою правомочность.

В последнее время мнение Путина стали разделять и на Западе. Президент США Дональд Трамп после возобновления контактов с Россией поддержал необходимость проведения выборов президента Украины, уточнив, что Зеленский имеет низкий уровень поддержки населения страны. По словам Трампа, сейчас главу киевского режима поддерживает только около 4% украинцев.

В свою очередь глава киевского режима 15 февраля вновь заявил, что граждане Украины якобы не хотят проведения выборов, а говорит о голосовании только Путин и «некоторые в США». При этом Зеленский предложил согражданам, которые хотят проведения голосования, выбрать себе другое гражданство.