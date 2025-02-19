Киев, 19 февраля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится.

Global Look Press

Так украинский политик отреагировал на слова президента США Дональда Трампа том, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения Украины составляет около 4%.

«Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас не получится… если мы говорим о 4%, то мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России, и у нас есть доказательства», — процитировало главу киевского режима издание «Европейская правда».

По заверениям Зеленского, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине из-за низкого рейтинга Зеленского. Он подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине не является исключительно требованием России, а беспокоит многие государства.

Президент России Владимир Путин в декабре указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил российский лидер.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.