Москва, 19 февраля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 19 февраля приняла закон о наказании до пяти лет лишения свободы за умышленное повреждение чужого имущества, если преступление совершено по мотивам ненависти или вражды. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях. Новый закон вносит изменения в статью 167 Уголовного кодекса России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

В настоящее время наказание за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества составляет два года лишения свободы, если преступление повлекло значительный ущерб. Лишением свободы до пяти лет наказывается умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений.

Нововведение предполагает, что лишением свободы на срок до пяти лет наказывается совершение вышеперечисленных преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Законопроект об ужесточении наказания за уничтожение чужого имущества был внесен в Госдуму в июле прошлого года.