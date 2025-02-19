Москва, 19 февраля, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Россияне смогут проверить оформленные на них sim-карты через портал «Госуслуги». Об этом 19 февраля заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что с 1 апреля на государственном портале появится сервис по проверке заключенных пользователем договоров с операторами связи.

«Это очень важно, потому что есть гипотеза, что некоторые договора, которые на нас оформлены, мы про них не знаем, и этими сим-картами пользуются мошенники», — рассказал министр на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Как передавало ИА Регнум, в июне прошлого года председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в 2025 году на «Госуслугах» появится раздел с оформленными SIM-картами. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Отмечалось, что закон обяжет операторов мобильной связи после заключения договора с абонентом направлять все сведения на портал.

Авторы инициативы сочли, что подобные меры снизят количество SIM-карт, приобретённых по подложным документам, и число мошеннических звонков. Также документ подразумевал ужесточение условия покупки SIM-карт иностранцами — приобретение только при личном посещении офиса оператора и не более 10 штук в одни руки.

15 февраля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством по поручению президента РФ Владимира Путина. В документ вошли порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от преступников.