Тюмень, 19 февраля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. В результате взрыва газовой буровой вышки на Радонежском месторождении в Тюменской области пострадали два человека. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил источник «Известий».

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По его словам, взрыв на буровой вышке прогремел в ночь на 18 февраля, когда произошел и затем загорелся выброс газа.

«Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Пострадало два человека, они получили ожоги рук и лица», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «112», выброс произошел, когда поднимали электроцентробежный насос. Затем пострадавших сотрудников АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» доставили на Кальчинское месторождения, откуда их забрал вертолет санавиации. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, на одном из предприятий в Амурской области 28 января прогремел взрыв. Причиной инцидента стало нарушение технологического процесса, он привел к разрушениям на седьмом этаже здания и приостановке производства.

На бывшем опытно-механическом заводе в Абакане в Хакасии 23 декабря 2024 года во время газосварочных работ прогремел взрыв. В результате этого два человека погибли и ещё двое пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по этому факту о нарушении правил безопасности при проведении работ.