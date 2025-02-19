Краснодар, 19 февраля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. В Краснодаре двое детей впали в кому после того, как съели чупа-чупс. Об этом 19 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что семилетняя ученица местной гимназии и её младший брат съели сладости, после чего их состояние начало резко ухудшаться. Дети впали в кому, их доставили в реанимацию.

По данным канала, сейчас оба ребёнка находятся в сознании, а врачи выясняют, был ли именно чупа-чупс причиной произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля массовое отравление детей произошло в отеле на юго-востоке Москвы. По меньшей мере девяти пострадавшим, проживавшим в отеле «Поречье», потребовалась помощь врачей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).