Москва, 19 февраля, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Редкая для Москвы водоплавающая птица — малая поганка — обнаружена в парке Горького. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба парка.

Archaeodontosaurus

«Ко Дню орнитолога природа сделала приятный сюрприз: в этом месяце специалисты впервые заметили в парке редкую птицу — малую поганку! В Московском регионе такие птицы — редкость», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что внешне малых поганок можно принять за уточек, однако они имеют некоторые различия с пернатыми собратьями: вместо перепонок на лапках у них «лопасти» на каждом пальце. Как отмечают специалисты, латинское название птицы Tachybaptus переводится как «быстро тонущая» — всё из-за умения животного виртуозно нырять в воду для поиска беспозвоночных и мальков. Также подчеркивается, что рассмотреть птиц было настолько сложно, что даже парковый фотограф потратил несколько дней на их съемку.

«Долго поганки у нас не пробудут — скоро отправятся туда, где смогут свить гнездо», — добавила пресс-служба.

Как сообщало ранее ИА Регнум, 13 февраля инспекторы столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды начали усиливать меры по охране редких птиц на озелененных территориях перед началом сезона гнездования.

Усиление мер связано с тем, что птенцы, которые появляются в этот период, вызывают интерес у браконьеров. Взрослую особь поймать и приручить намного тяжелее, поэтому нарушители ждут появления птенцов, чтобы забрать их из гнезда и использовать в коммерческих целях.