Москва, 19 февраля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Россия готова восстанавливать отношения с Западом, но не будет за кем-то «бегать». Об этом 19 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Global Look Press

Министр отметил, что в случае инициативы европейских коллег возобновить отношения Россия рассмотрит условия, на которых это будет выгодно сделать. В настоящее время она нацелена на укрепление государственной структуры в интересах своего народа.

«Мы не будем ни за кем бегать, мы не делали ничего, чтобы заморозить, а, по сути дела, во многом разрушить наши отношения с Западом, в том числе и с Европой», — подчеркнул Лавров в беседе с журналистами.

Он добавил, что Россия не зависит от капризов каких-либо стран. Страна развивается и решает свои задачи, в том числе по завершению на собственных условиях спецоперации на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в Европе осознают необходимость восстановления отношений с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отметил, что это европейское руководство завело отношения в тупик, и в Москве всегда будут учитывать этот печальный опыт.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между Россией и США. Песков назвал это первым шагом к восстановлению двухсторонних отношений, но отметил, что для завершения процесса нужно будет провести реанимационные мероприятия.