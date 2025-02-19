Донат Сорокин/ТАСС

Екатеринбург, 19 февраля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. В рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге состоялась дискуссия о том, как можно защитить деньги клиентов банков от кибермошенников. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, глава минцифры Максут Шадаев и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский на примере сервиса «Т-Банка» «Защитим или вернём деньги» обсудили, как можно выявить мошенников с помощью искусственного интеллекта и вернуть клиентам украденные средства.

Глава «Лаборатории Касперского» пояснил, что такие технологии безопасны для клиентов: алгоритмы не передают информацию, а анализируют её и определяют, является ли звонок мошенническим.

Касперский напомнил слова Эдварда Сноудена, заявившего, что весь интернет-трафик просматривается спецслужбами. По словам главы «Лаборатории Касперского», этот процесс до сих пор продолжается. В то же время появляются алгоритмы, которые могут сделать процессы лучше. В частности, он привел в пример антиспам-системы для электронной почты, которые определяют, является ли письмо спамом.

Эльвира Набиуллина отметила важность того, что при использовании сервиса «Т-Банка» клиент дает добровольное согласие на то, чтобы алгоритм анализировал работу. В свою очередь Шадаев подчеркнул, что взамен доступа к разговору клиенты банка получают гарантии компенсации украденных денег.

Бесплатный сервис «Т‑Банка» «Защитим или вернём деньги» ограждает клиентов от телефонных мошенников. Он отслеживает и прерывает подозрительные звонки, а также сообщает о возможной угрозе. Если злоумышленники всё же украдут деньги, «Т‑Банк» гарантирует клиенту возврат средств.