Москва, 19 февраля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Евросоюз не хочет отменять антироссийские санкции из-за собственного самомнения. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Global Look Press

«Это уже, понимаете, такое самовоспроизводящееся самомнение и убеждение в том, что ты всегда прав, даже когда ты возвращаешься к своим колониальным предшественникам и продолжаешь их политику еще более жестко, чем в колониальные времена», — сказал глава МИД на правительственном часе в Госдуме.

Лавров подчеркнул, что рестрикции отрицательно влияют на экономику и финансовые возможности стран, которые сами же их вводят.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не собирается отменять санкционные меры против России, даже если это сделают США, и примет 16-й пакет рестрикций. По его словам, с учетом нынешней политики американских властей Евросоюзу придется взять вопрос собственной безопасности в свои руки.

Ранее министры иностранных дел стран — членов «Большой семёрки» (G7) заявили, что группа будет принимать решения о введении новых санкций против России исходя из готовности Москвы участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что европейская экономика переживает сейчас сложные времена, и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ. Важным негативным фактором для Европы стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, однако, по его словам, это не единственный фактор, подчеркнул он.