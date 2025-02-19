Москва, 19 февраля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по лесополосе в Полтавской области, в которой украинские формирования скрывали военную технику. Об этом 19 февраля рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Рядом с селом Запселье, в северной части области, есть лесок, в котором боевики зачем-то накапливали военную технику рядом с Курской областью. Всё маскировали, но тщетно. Туда прилетела [авиабомба] ФАБ», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Лебедева, еще пятью авиабомбами был нанесен удар по району железнодорожной станции в городе Хутор-Михайловский в Сумской области, после чего там произошла вторичная детонация и начался пожар. Ещё одной ФАБ был нанесен удар по району насосного завода в поселке Свесса, добавил он.

Минобороны РФ пока не комментировало данную информацию. В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля расчёт российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по подразделению украинских формирований у села Боромля в Сумской области. В результате были уничтожены две украинские реактивные системы залпового огня «Ольха» калибра 300 мм.

Ранее в этот же день стало известно, что армия России нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов Вооружённых сил Украины, а также объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, были поражены скопления личного состава и техники противника в 148 районах.