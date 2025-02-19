Штат Калифорния, США, 19 февраля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом 19 февраля сообщила база космических сил США.

Global Look Press

Уточняется, что запуск был произведен с базы Ванденберг в Калифорнии.

«Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена в рамках эксплуатационных испытаний в 01:00 по тихоокеанскому времени 19 февраля (12:00 мск. — Прим. ред.)», — сообщается в заявлении.

Ранее, 22 декабря, минобороны США подтвердило успешные испытания двух новых дальнобойных ракет LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon — гиперзвуковое оружие большой дальности) и PrSM (Precision Strike Missile —высокоточная ракета). Они предназначены для противостояния России в Европе и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В конце июля военный чиновник США заявил о проведении тестового запуска гиперзвукового оружия. По его мнению, это будет важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии.

Портал The War Zone 30 июля написал, что результаты испытания создаваемого США гиперзвукового оружия во Флориде неизвестны. Эксперты в беседе с изданием уточнили, что американская армия могла испытать систему вооружения Dark Eagle, которая также известна как Long Range Hypersonic Weapon (LRHW).