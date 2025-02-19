Киев, 19 февраля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«У нас нечем сбивать ракеты. В 5 утра командующий мне сообщает — идет восемь целей, но ракет ПВО нет», — отметил политик в ходе пресс-конференции, транслировавшейся его офисом.

Глава киевского режима подчеркнул, что дефицит касается именно снарядов для американских ЗРК. На Украине их считают наиболее эффективными.

По словам Зеленского, он уже обратился к европейским лидерам с запросом на увеличение военной поддержки. Украинский политик выразил надежду, что они продолжат финансировать ВСУ, если США откажутся предоставлять помощь.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января заявил, что США потратили на финансирование Украины на $200 млрд больше других государств — членов НАТО. В этот же день он подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней.

Позднее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель не собирается обсуждать вопрос о сокращении помощи Украине. Она добавила, что Украина должна быть главным приоритетом для ЕС.

18 февраля американский лидер напомнил, что Зеленский сам не знает, где находится половина денег, полученных Украиной от США. Глава государства добавил, что ему также не предоставили отчет о том, как были распределены полученные киевским режимом финансовые средства США.