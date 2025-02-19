Москва, 19 февраля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. До конца текущего года не стоит ожидать ослабления западных санкций против России. Такое мнение 19 февраля высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Американцы, вполне возможно, что-то могут ослабить. Зато европейцы что-то усилят. Поэтому в целом рассчитывать на то, что в 2025 году будет такое очевидное ослабление напряженности, не приходится», — заявил он на энергетическом форуме Недели российского бизнеса, слова Шохина привел ТАСС.

Глава РСПП сравнил сложившуюся с санкциями ситуацию с «качелями», когда в отношениях с США появляется возможности отмены части ограничений, в то время как со стороны Евросоюза наблюдается их усиление.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters сообщило, что постпреды стран ЕС за согласовали очередной, 16-й пакет антироссийских санкций. В число новых ограничений вошли запреты на импорт алюминия из России и на продажу игровых консолей.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 18 февраля рассказал, что ЕС не намерен отменять санкции против РФ, если такое решение примут США. По его словам, сообществу нужно взять вопросы собственной безопасности в свои руки.

Министры иностранных дел «Группы семи» (G7) заявили, что их страны будут принимать решения о введении новых санкций против России исходя из её готовности участвовать в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. Ранее представители G7 пообещали продолжить санкционное давление на РФ.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что многочисленные западные антироссийские санкции принесли обратный результат и экономика страны растёт.