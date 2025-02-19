Казань, 19 февраля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Правоохранительные органы в Татарстане и Новосибирской области задержали более 100 человек, занимавшихся выводом похищенных денег, в том числе за границу, преимущественно на Украину. Об этом 19 февраля сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов.

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«МВД на протяжении прошлого года проводило серьезные мероприятия по декриминализации двух регионов, в которых на протяжении многих лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу, в основном на Украину. Это Татарстан и Новосибирск», — сказал он на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Храпов уточнил, что в этих регионах действовали целые группы преступников, занимавшихся дропперством.

Дропперы или дропы (от английского drop — сбрасывать) — это люди, которые получают на свои банковские карты украденные деньги и передают их мошенникам наличными или переводом.

Замглавы МВД России уточнил, что в Новосибирске правоохранители задержали свыше 60 человек, занимавшихся именно этим видом преступной деятельности. В Татарстане таких задержанных оказалось более 40.

«В обоих случаях возбуждены дела по ст. 210 УК РФ, это организация преступного сообщества», — отметил Храпов.

По его словам, среди задержанных были в том числе лица, не достигшие 18 лет. Всем подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее на этом же форуме, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что за последние полгода 40–50% хищений средств со счетов россиян происходят с помощью вирусов, крадущих личные данные. Она также добавила, что мошенники стали чаще выводить похищенные наличные через курьеров из-за роста стоимости дропперских карт, которая сейчас варьируются на «черном рынке» от 10–15 тыс. до 70 тыс. рублей.

10 февраля Генпрокуратура сообщила, что за 2024 год примерно 1,5 млрд рублей было взыскано прокурорами в России с владельцев банковских карт, на которые первично переводились средства, похищенные мошенниками. По информации ведомства, в прошлом году число таких преступлений выросло на 15% — до 130 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля заявил, что в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты. По его словам, подобные операции занимают значительную часть в теневом секторе экономики РФ.

Он также заметил, что Банк России отслеживает активность организаторов дропперских схем и выявляет подставных лиц при помощи разных баз платежных данных.