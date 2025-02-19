Архыз, Карачаево-Черкесия, 19 февраля, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Трёх туристов накрыло лавиной в Карачаево-Черкесии, одному из пострадавших удалось выбраться, остальных ищут спасатели. Об этом 19 февраля сообщило МЧС России.

Владимир Иванов/РИА Новости

«В Карачаево-Черкесской Республике сошла лавина. В окрестностях балки Орлёнок трое альпинистов попали под лавину. Один из них выбрался. Других ищут», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что в поисках участвуют 10 специалистов и три единицы техники МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день в ущелье Танадон Северной Осетии, после схода лавины, пропали двое туристов. Последняя лавина в этом районе сходила в конце 1980-х годов.

8 октября два российских альпиниста погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии. По предварительной версии, альпинисты погибли при падении с высоты из-за обрыва троса. Их тела доставили вниз на вертолёте.