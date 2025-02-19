Москва, 19 февраля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Россия, развивая территории в Арктике, не хочет никому причинить вреда, но и не отдаст то, что ей принадлежит. Об этом 19 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Global Look Press

Он напомнил, что Россия — это самая крупная арктическая держава, и у нее самая протяженная береговая линия в этом регионе и наиболее развитая инфраструктура, к которой относится Северный морской путь. Всё это дает РФ сильное основание для продвижения своей позиции.

«Нам надо работать. Нам не нужно вставать в позу обиженных — это ни к чему не приведет. Мы не хотим никому причинять вреда, но и своего не отдадим», — отметил Лавров.

Министр также заявил, что Россия может без чьей-либо помощи развивать свои арктические территории. Остальные страны могут оставаться в стороне и наблюдать за этим.

Как передавало ИА Регнум, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 18 февраля заявил, что сотрудничество РФ и США в Арктике и других сферах поможет им стать успешней. Он подготовил ряд соответствующих предложений в инвестиционно-экономической сфере.

Газета The Wall Street Journal 3 февраля признала лидерство России в развитии Арктики и освоении ресурсов в регионе. Издание отметило, что у РФ более 30 ледоколов, включая атомные. При этом у США только три ледокола, одному из которых уже 50 лет, а другой вывели из эксплуатации в 2024 году после пожара.

Глава Морской арктической комплексной экспедиции РНИИ культурного и природного наследия Александр Окороков в беседе с ИА Регнум рассказал, что жители России внесли наибольший вклад в освоение Арктики. В последние годы начался новый виток развития этого региона, так как на него завязано много экономических и геополитических вопросов.