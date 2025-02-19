Москва, 19 февраля, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Шведская компания H&M не планирует заново открывать свои магазины в России. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в России», — сообщили представители компании в беседе с РБК.

Ранее, 17 февраля, было опубликовано исследование Kokoc Group, в котором прогнозируется скорое возвращение в РФ порядка 350 иностранных компаний. Отмечается, что им придется столкнуться с рядом сложностей, в том числе из-за изменения конъюнктуры российского рынка.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ушедшие из России западные бренды могут на конкурентной основе вернуться на российский рынок. Он добавил, что им придется конкурировать с отечественными производителями.

Также 17 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что до конца 2025 года в Россию вернутся международные платежные системы Visa и Mastercard. При этом депутат отметил, что россияне уже привыкли к национальной системе платежных карт, которая доказала свою технологичность и эффективность. Системы Visa и Mastercard придется использовать в том случае, когда речь будет идти о транзакциях в Европу и Америку.

Позже, 18 февраля, о своей готовности вернуться на российский рынок, если позволят обстоятельства, заявила испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka и Pull&Bear. Отмечается, что сотрудничество может осуществляться в рамках соглашения о франчайзинге.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что зарубежные компании, покинувшие российский рынок под давлением своих правительств, столкнулись с серьезными финансовыми потерями. Он добавил, что российские предприятия эффективно воспользовались ситуацией, замещают импортную продукцию и развивают производство в тех отраслях, которые ранее контролировались западными брендами.

Разговоры о возвращении западных брендов в Россию связывают с возобновившимся диалогом между Россией и США и переговорами делегаций двух стран, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде. На встрече генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил американской стороне, что общая сумма потерь компаний Соединенных Штатов Америки от ухода из России составила 300 млрд долларов. Делегация США очень удивилась этим цифрам.