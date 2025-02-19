Москва, 19 февраля, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы могут выбрать Словакию и Венгрию для осуществления терактов на их территории. Об этом 19 февраля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

David Tesinsky/Global Look Press

По данным ведомства, в евро­пейских столицах фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если от Киева потребуются серьезные уступки. Одним из сценариев, которые рассматривает киевский режим, является срыв переговоров. С этой целью планируется серия терактов против диппредставительств РФ в странах Европы.

Вероятнее всего, Украина будет готовить теракты в Германии, Прибалтике и Скандинавии — в странах, у которых уровень сотрудничества с РФ находится на самом низком в ЕС уровне и контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении почти отсутствуют.

«Возможно также, что украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку такой выбор сулит дополни­тельную выгоду — будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие «особую позицию» по украинскому конфликту», — сообщили в СВР.

Ведомство обратило внимание на то, что европейские политики, призывая повысить бдительность, чтобы процесс урегулирования украинского конфликта не сорвался, не высказывают ни осуждения планируемых Киевом преступлений, ни беспокойства по поводу угрозы жизни дипломатов из России.

«Складывается впечатление, что опыт ведения есовцами «войны с Россией до последнего украинца» приучил их к людоедской математике, в которой сотня-другая человеческих жертв — статисти­чески незначимая единица, а терроризм — лишь продолжение дипломатии иными средствами», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 января заявил, что Словакия может предоставить переговорную площадку для урегулирования конфликта на Украине. Эту информацию подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В январе вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко заявил, что переговоры Путина и его американского коллеги Дональда Трампа можно провести в Братиславе.

Венгрия также неоднократно выражала готовность содействовать переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 13 февраля заявил, что Евросоюз не заслужил место за столом переговоров по украинскому урегулированию.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись российско-американские переговоры. По итогам встречи, которая длилась четыре с половиной часа, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что переговоры были посвящены восстановлению отношений двух стран. Он добавил, что в ближайшее время начнется процесс подготовки к переговорам с США, касающимся урегулирования конфликта на Украине.