Будапешт, 19 февраля, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Руководство Венгрии не допустило введения Европейским союзом санкций в отношении патриарха Кирилла и еще 26 физических лиц и организаций в России. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на телеканале М1.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Они (ЕС. — Прим. ред.) хотели снова ввести санкции против патриарха Кирилла, но мы предотвратили это, потому что, если мы внесем церковных лидеров в санкционный список, мы лишим сами церкви возможности ходатайствовать о мире», — заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что Будапешт давно выступает против антироссийских санкций. Вводимые против России ограничительные меры вредят странам ЕС. Санкции следует отменить еще и потому, что их основная причина скоро может быть устранена, поскольку начинается процесс урегулирования украинского конфликта, отметил венгерский дипломат.

«Время санкционной политики прошло, возникла новая реальность», — заявил Сийярто.

Он также назвал обнадеживающими переговоры между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля постоянные представители стран ЕС в Брюсселе согласовали 16-й пакет антироссийских санкций. Под запрет попал импорт алюминия из России и продажа игровых консолей. В черный список включены 48 физических и 35 юридических лиц, якобы помогающих РФ в украинском конфликте. После одобрения санкционного пакета постпредами стран ЕС его должны будут утвердить главы МИД этих государств. Встреча на эту тему состоится 24 февраля.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры представителей России и США. Обсуждался вопрос восстановления отношений двух стран, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Участвовавший в переговорах американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в какой-то момент Евросоюзу придется сесть за стол переговоров по урегулированию украинского конфликта, так как Брюссель вводил санкции против России.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев по итогам переговоров заявил, что Москва начала обсуждать с Вашингтоном вопрос санкций. Две страны находятся в начале диалога, добавил он, напомнив, что от антироссийских мер страдает американский бизнес.