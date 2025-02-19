Москва, 19 февраля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Киевский режим может попытаться провести теракты против диппредставительств РФ в Германии, а также в странах Прибалтики или Скандинавии, для срыва переговоров. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Global Look Press

Отмечается, что в столицах стран Европы с обеспокоенностью фиксируют крайнее нежелание Киева идти на договоренности с Москвой, если для таковых от него потребуют «чрезмерных уступок».

«По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы. С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии», — говорится в сообщении.

В пресс-бюро уточнили, что сотрудничество этих стран с Россией находится на наиболее низком в ЕС уровне, а контакты спецслужб на антитеррористическом направлении практически свернуты.

«Возможно также, что украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку такой выбор сулит «дополнительную выгоду» — будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие «особую позицию» по украинскому конфликту», — добавляется в сообщении.

В СВР отметили, что в этом случае показательными являются циничные выводы европейских политиков о необходимости повысить бдительность на этом фоне, чтобы не допустить подрыва процесса урегулирования кризиса на Украине, от которого Европа изрядно устала.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между представителями России и США, которые продолжались в течение 4,5 часа. Во время встречи стороны пришли к выводу, что втягивание Украины в НАТО было крупнейшей ошибкой администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский, ссылаясь на переговоры РФ и США, отменил свой визит в Саудовскую Аравию и заявил, что украинская сторона не согласится на требования Москвы и Вашингтона, если те выдвинут ей такой ультиматум. До этого бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не ожидать хороших новостей в ближайшее время.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 февраля заявил, что киевский режим может пойти на любую провокацию, включая использование «грязной бомбы», для срыва диалога по урегулированию ситуации на Украине. По словам политика, в этом случае от Зеленского также можно ждать ударов по своим городам и гражданскому населению.