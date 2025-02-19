Москва, 19 февраля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. В европейских странах с тревогой наблюдают за нежеланием Украины идти на договорённости с Россией, если это потребует от Киева «чрезмерных уступок». Об этом 19 февраля говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Global Look Press

«По поступающей в СВР информации, в европейских столицах с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договорённости с Москвой, если это потребует от Киева «чрезмерных уступок», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что один из рассматриваемых киевским режимом вариантов срыва переговоров предполагает серию терактов против дипломатических представительств России в странах Европы. С наибольшей вероятностью это может произойти в Германии, странах Прибалтики и Скандинавии, поскольку сотрудничество этих стран с Россией находится на самом низком в ЕС уровне.

В СВР добавили, что также возможен вариант, при котором украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку будут дискредитированы участники Евросою­за, занимающие «особую позицию» по украинскому конфликту.

«Террористическими замыслами киевского режима вряд ли сегодня кого-то удивишь. Показательными же являются циничные выводы европейских политиков о необходимости повысить бдительность с целью предотвратить подрыв процесса урегулирова­ния украинского кризиса, от которого Европа изрядно устала. Ни намека на осуждение планируемых украинцами злодеяний. Ни те­ни беспокойства по поводу угрозы жизни российских дипломатов», — отметили в СВР.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля СВР заявила, что киевский режим готовит серию резонансных провокаций против Москвы с нападением на представителей так называемой российской несистемной оппозиции за рубежом. За участие в атаках потенциальным исполнителям предлагают до $20 тыс. В случае ареста они должны возложить вину за нападения на российские спецслужбы, добавили в ведомстве.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, которые продолжались в течение 4,5 часа. Во время встречи стороны пришли к выводу, что втягивание Украины в НАТО было крупнейшей ошибкой администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, на фоне переговоров РФ и США отменил свой визит в Саудовскую Аравию и заявил, что украинская сторона не согласится на требования Москвы и Вашингтона, если те выдвинут ей ультиматум.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 февраля заявил, что киевский режим может пойти на любую провокацию, включая использование «грязной бомбы», для срыва диалога по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, от Зеленского также можно ждать ударов по своим городам и гражданскому населению.