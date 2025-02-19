Астана, 19 февраля, 2025, 15:01 — ИА Регнум. МИД Казахстана обязательно обсудит с украинской стороной атаку дронов ВСУ на насосную станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенную в Краснодарском крае. Об этом 19 февраля заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Естественно, мы с украинской стороной будем общаться, разговаривать, будут встречи. Обязательно будут контакты здесь или в Киеве», — процитировало его издание Informburo.

По словам Рахметуллина, Астана намерена решать такие вопросы дипломатическим путем, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля дроны нанесли удары по насосной станции «Кропоткинская» на трубопроводе КТК. Никто не пострадал, но объемы прокачки нефти снизились. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака дронов ВСУ на инфраструктуру КТК нанесла ущерб интересам американского и европейского бизнеса. По его словам, киевский режим таким образом отреагировал на планы США снизить цены на нефть, чтобы отомстить за сокращение объемов помощи.

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля призвал акционеров КТК, если они заинтересованы в восстановлении полноценной работы трубопровода, поставить оборудование, необходимое для ремонта, несмотря на антироссийские санкции. Он также поручил правительству России оказывать этому содействие, если потребуется.