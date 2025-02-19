Москва, 19 февраля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп способен не скрывать мнения о «жалких личностях» вроде главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

По словам главы МИД, американский лидер является абсолютно самостоятельным политиком.

«Кроме того, он еще и человек, который привык разговаривать прямо. Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», — сказал Лавров журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Трамп назвал главу киевского режима «недоделанным переговорщиком», который мог бы заключить мирное соглашение с Россией много лет назад «без потери большого количества земли». Он напомнил, что на это у Зеленского было целых три года.

Американский лидер так отреагировал на претензии Зеленского касательно того, что украинского политика не пригласили на переговоры США и России в Эр-Рияде. Глава киевского режима заявил, что Москва и Вашингтон «обсуждают Украину без участия Киева», и отказался ехать в Саудовскую Аравию на запланированную встречу.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 19 февраля сравнил Зеленского с непредсказуемой крысой, которую загнали в угол, подчеркнув, что только срочная дератизация «снимет проблему». Кроме того, политик подчеркнул, что глава киевского режима может пойти на любую провокацию, включая использование «грязной бомбы», чтобы сорвать диалог по урегулированию ситуации на Украине.