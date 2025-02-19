Москва, 19 февраля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. 70-летнего педофила-рецидивиста Анатолия Бровкина, наводившего ужас на родителей северо-запада столицы в начале 2000-х годов, задержали в Москве за новое преступление. Отсидев 20 лет за изнасилование, преступник освободился и спустя всего год снова взялся за свое. На этот раз его помогли задержать новые технологии, шагнувшие далеко вперед за то время, когда он отбывал свой последний тюремный срок.

Кадр из видео

Преступник попал в объектив камеры видеонаблюдения, и на его поимку потребовалось всего несколько часов. В распоряжении ИА Регнум оказалась запись камеры наблюдения, запечатлевшей новое преступление Бровкина. На кадрах видно, как пожилой мужчина караулит потенциальных жертв на пути, по которому дети возвращаются из школы. Преступник явно уже следил за тем, как детвора идет домой: он ждет на перекрестке, где четверо девочек прощаются и расходятся в разные стороны. Спустя пару секунд насильник уже выбирает жертву и идет следом за ней.

У подъезда злоумышленник пытается увести девочку. Он наклоняется над ней и шепотом на ушко предлагает отвести к киоску за мороженым. К счастью, девочка испугалась и поспешила скрыться в подъезде. На кадрах видно, как преступник заходит за ней следом (в этот момент в кадр четко попадает его лицо), а через полторы минуты спешно выходит.

Как уже сообщало ИА Регнум, Бровкин успел напасть на жертву, но его спугнул шум открывшейся этажом выше двери. Само нападение произошло около двух часов дня в пятницу, 14 февраля. К девяти часам вечера сотрудники уголовного розыска вместе с техническими специалистами вычислили педофила и задержали. Преступник, как оказалось, всего год с небольшим назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал 20-летний срок за серию нападений на детей с целью сексуального насилия.

В 2003 году Бровкин успел совершить целых пять нападений. Сначала действовал в Тушинском районе столицы, потом перебрался в Хорошево-Мневники. Первые заявления от родителей стали поступать в милицию весной. Случаи все были похожи, и сотрудники угрозыска быстро поняли, что имеют дело с серийным маньяком. По описаниям пострадавших детей составили фоторобот. Вскоре прошли первые задержания. Но всякий раз оказывалось, что взяли не того. Попался тогда преступник случайно — из-за того, что выбрал очередную жертву в доме, в котором уже совершал преступление. Когда Бровкина задержали, оперативники были в шоке. Как выяснилось, он всего за несколько месяцев до нападения освободился из колонии, где отбывал срок за педофилию.

Причем это была уже третья его судимость по статье о сексуальном преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Причем, в двух из трех случаев он освободился условно-досрочно за хорошее поведение.