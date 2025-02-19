Анкара, 19 февраля, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Требование США к Украине вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых — это «несерьезный разговор». Об этом 19 февраля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

По его словам, Киев требует гарантий безопасности от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы, но в предложенном ранее США документе об этом не было ни слова.

«В этом проекте не было никаких гарантий безопасности. Поэтому без гарантий безопасности он не будет справедливым. Я сказал: «Этот документ не готов, мы не будем его подписывать. Я всегда открыт для того, чтобы вы инвестировали в нашу страну, инвестировали в наши природные ресурсы», — подчеркнул он в беседе с телеканалом CNN Türk.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получать от Украины редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. 13 февраля телеканал CNN сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент передал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов Зеленскому, но он не подписал документ.

18 февраля британская газета Telegraph заявила, что ознакомилась с проектом соглашения, предложенным США Украине по добыче полезных ископаемых. Отмечалось, что США претендуют на 50% доходов, получаемых на Украине от добычи, а также половину стоимости всех новых лицензий, которые Киев будет выдавать третьим сторонам. По мнению газеты, такие условия хуже, чем репарации Германии по итогам Первой мировой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу администрации Белого дома предложением о покупке помощи США. Он добавил, что США могли бы поспособствовать завершению конфликта и вообще не оказывать военной помощи Киеву.