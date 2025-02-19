Будапешт, 19 февраля, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Европейский союз уже обсуждает, сколько каждая из входящих в него стран будет выделять денег на помощь Украине после прекращения финансовой поддержки киевского режима со стороны США. Об этом 19 февраля рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Global Look Press

«Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по 200 млрд форинтов (500 млн евро. — Прим. ред.) в год», — заявил он в ходе заседания правящей фракции Фидес, слова Орбана привела газета Magyar Nemzet.

Орбан подчеркнул, что считает это абсолютно неприемлемым, так как украинская сторона до сих пор не выполнила ни одного условия для вступления в сообщество.

Глава венгерского правительства также отметил, что в Брюсселе уже высчитывают, какую сумму должна будет выплачивать каждая из стран ЕС Украине после смены политики администрацией президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля газета Politico написала, что ЕС готовит пакет помощи Украине на сумму 6 млрд евро. Отмечалось, что в него войдет широкий спектр оружия — от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, и этот пакет станет одним из самым крупных.

Правительство ФРГ 17 февраля объявило о направлении им Украине новой партии оружия. В этот пакет военной помощи вошли: 56 бронемашин MRAP, 41 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard, четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana 2, 300 ударных дронов, а также снаряды и ракеты.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 21 января признал, что ЕС ничего не знает о внешнеполитическом курсе президента США Дональда Трампа, включая относительно Украины. По его словам, сообщество испытывает некую растерянность по вопросу планов США после инаугурационной речи нового главы Белого дома, в которой не прозвучало ни слова об Украине.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также указывал на то, что поставки оружия украинским формированиям лишь истощают ресурсы стран, которые этим занимаются.